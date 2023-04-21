В СБУ назвали негодяем военнослужащего ВСУ из-за ракетного удара по аэродрому «Канатово»

По словам главы ведомства Василия Малюка, Червинский — «негодяй», который должен ответить за гибель сослуживцев.

Кроме того, спецслужбы обнарудовали фотоснимки «Канатово» после ракетного обстрела со стороны российских войск. На фотографиях запечатлены разрушенные строения, выведенная из строя техника и глубокие воронки от попаданий ракет.

По данным СБУ, Червинский пытался договориться с российским пилотом о хищении самолета, принадлежащего Вооруженным силам России. В ответ ему пилот заявил о своем согласии перейти на сторону украинских войск, однако это позволило российским войскам получить данные о нахождении на аэродроме живой силы противника и украинских самолетов. После этого российская армия нанесла ракетный удар, в результате которого был ликвидирован командир воинской части, а также были ранены 17 солдат ВСУ.

Червинскому предъявлены обвинения по части 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины («Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий»).

Ранее сообщалось, что ВКС России за сутки сбили два украинских МиГ-29 в ДНР и Су-25 ВСУ в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

