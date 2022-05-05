Российские военные сбили три украинских самолета и уничтожили авиатехнику на аэродроме «Канатово»
Воздушно-космические силы РФ уничтожили высокоточными ракетами воздушного базирования авиатехнику на военном аэродроме «Канатово», крупный склад боеприпасов в Николаеве и хранилище топлива для украинской военной техники в районе Жовтневого (Николаевская область). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Также российские военные поразили два склада военно-технического имущества на аэродроме в районе Краматорска, передовой пункт управления украинской 17-й отдельной танковой бригады, четыре района сосредоточения живой силы и техники.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражено 93 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Ракетными войсками в течение ночи поражены два пункта управления ВСУ, артиллерийская батарея на огневой позиции, а также две пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса «Точка-У», — рассказал Конашенков.
Кроме того, артиллеристы ВС РФ нанесли удары по 32 пунктам управления, пяти складам с боеприпасами, 51 позиции артиллерии противника, 403 опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и техники, пишет Ura.ru.
Средствам ПВО удалось сбить в воздухе три украинских самолета: Су-24 в районе острова Змеиный, Су-27 в районе Ингульца в Херсонской области, Су-25 близ Кошевого Днепропетровской области, отмечает RT.
Также за ночь были уничтожены 14 беспилотников противника в Харьковской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 011 / сут.
Умерли
377 тыс.+139 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+8 723 / сут.
- СМИ: Чубайса с супругой заметили в аэропорту в Тель-Авиве
- Более 58% выявленных в I квартале финансовых пирамид в РФ связаны с криптовалютами
- Британская налоговая служба отозвала у Мосбиржи статус признанной
- В Казахстане георгиевскую ленту назвали «провоцирующей символикой»
- В Белгородской области пять домов были повреждены из-за обстрела со стороны Украины
- «Известия»: Владельцы ТЦ массово продают здания
- «Газпром» задействует «Северный поток – 2» для газоснабжения регионов РФ
- Володин сравнил украинских бойцов на мариупольской «Азовстали» с террористами
- Лукашенко: Развязывать войнушку на Западе не в интересах Белоруссии
- Российские военные сбили три украинских самолета и уничтожили авиатехнику на аэродроме «Канатово»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru