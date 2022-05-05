Российские военные сбили три украинских самолета и уничтожили авиатехнику на аэродроме «Канатово»

«Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России в течение ночи поражено 93 района сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Ракетными войсками в течение ночи поражены два пункта управления ВСУ, артиллерийская батарея на огневой позиции, а также две пусковые установки и одна транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса «Точка-У», — рассказал Конашенков.

Кроме того, артиллеристы ВС РФ нанесли удары по 32 пунктам управления, пяти складам с боеприпасами, 51 позиции артиллерии противника, 403 опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы и техники, пишет Ura.ru.

Средствам ПВО удалось сбить в воздухе три украинских самолета: Су-24 в районе острова Змеиный, Су-27 в районе Ингульца в Херсонской области, Су-25 близ Кошевого Днепропетровской области, отмечает RT.

Также за ночь были уничтожены 14 беспилотников противника в Харьковской и Херсонской областях, Донецкой и Луганской народных республиках.

