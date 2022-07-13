В Кремле выразили надежду, что Саудовская Аравия не будет действовать против России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия высоко ценит отношения и взаимодействие с Саудовской Аравией, сообщает ТАСС.
По его словам, российские власти надеются на то, что Эр-Рияд не будет предпринимать действий, направленных против Москвы.
«Мы, конечно же, надеемся на то, что выстраивание и развитие отношений Эр-Рияда с другими мировыми столицами никоим образом не будет направлено против нас», - сказал представитель Кремля, комментируя предстоящий визит в Саудовскую Аравию президента США Джо Байдена.
Ранее газета The New York Times написала, что в ходе визита в Саудовскую Аравию американский лидер намерен добиться от арабских государств наращивания добычи нефти с целью снижения мировых цен, сообщает RT.
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