В Сан-Франциско нашли мертвым бывшего сотрудника OpenAI
Бывшего сотрудника OpenAI Сучира Баладжи нашли мертвым в своей квартире в Сан-Франциско, пишет The Times of India.
Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти Баладжи стало самоубийство. Свидетельств насильственной смерти не обнаружили. Представитель OpenAI подтвердил информацию о смерти бывшего сотрудника и выразил соболезнования его близким.
Баладжи неоднократно высказывался о нарушениях закона об авторских правах США со стороны OpenAI. Баладжи покинул компанию летом 2024 года.
Ранее хакеры похитили данные о разработке технологий искусственного интеллекта, получив доступ к внутренней переписке компании-создателя чатбота ChatGPT OpenAI, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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