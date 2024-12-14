В Сан-Франциско нашли мертвым бывшего сотрудника OpenAI

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти Баладжи стало самоубийство. Свидетельств насильственной смерти не обнаружили. Представитель OpenAI подтвердил информацию о смерти бывшего сотрудника и выразил соболезнования его близким.



Баладжи неоднократно высказывался о нарушениях закона об авторских правах США со стороны OpenAI. Баладжи покинул компанию летом 2024 года.

Ранее хакеры похитили данные о разработке технологий искусственного интеллекта, получив доступ к внутренней переписке компании-создателя чатбота ChatGPT OpenAI, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

