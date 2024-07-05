СМИ: Хакеры похитили подробности технологий ChatGPT
Хакеры похитили данные о разработке технологий искусственного интеллекта, получив доступ к внутренней переписке компании-создателя чатбота ChatGPT OpenAI. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на информированные источники.
По данным издания, в 2023 году злоумышленники взломали онлайн-форум, на котором работники OpenAI обсуждали новейшие технологии. Руководство компании проинформировало сотрудников и совет директоров о кибератаке. Отмечается, что данные клиентов или партнеров не были скомпрометированы, OpenAI не распространяла новость о взломе публично.
В компании полагают, что хакер был частным лицом, которое не имеет связей с зарубежным правительством, пишет RT.
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