СМИ: Хакеры похитили подробности технологий ChatGPT

По данным издания, в 2023 году злоумышленники взломали онлайн-форум, на котором работники OpenAI обсуждали новейшие технологии. Руководство компании проинформировало сотрудников и совет директоров о кибератаке. Отмечается, что данные клиентов или партнеров не были скомпрометированы, OpenAI не распространяла новость о взломе публично.

В компании полагают, что хакер был частным лицом, которое не имеет связей с зарубежным правительством, пишет RT.

