СМИ: Хакеры похитили подробности технологий ChatGPT

Хакеры похитили данные о разработке технологий искусственного интеллекта, получив доступ к внутренней переписке компании-создателя чатбота ChatGPT OpenAI. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на информированные источники.

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По данным издания, в 2023 году злоумышленники взломали онлайн-форум, на котором работники OpenAI обсуждали новейшие технологии. Руководство компании проинформировало сотрудников и совет директоров о кибератаке. Отмечается, что данные клиентов или партнеров не были скомпрометированы, OpenAI не распространяла новость о взломе публично.

В компании полагают, что хакер был частным лицом, которое не имеет связей с зарубежным правительством, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
ТЕГИ:Искусственный ИнтеллекткомпанияХакеры

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