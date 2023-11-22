Уволенный гендиректор OpenAI Сэм Альтман вернется на свою должность
Компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, сообщила в соцсети X, что достигла соглашения с Сэмом Альтманом о его возвращении на пост генерального директора, детали сделки не разглашаются.
Об увольнении Альтмана с поста генерального директора стало известно на прошлой неделе. При этом многие сотрудники подали заявление на увольнение вслед за ним в знак солидарности. Сообщается также, что теперь у OpenAI сменится совет директоров.
Ранее в компании Microsoft заявили, что готовы принять у себя Альтмана и всех сотрудников OpenAI, которые ушли вместе с ними, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее корпорация Apple назвала Android массовым устройством для слежения, сообщает The Verge.
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