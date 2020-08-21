В РПЦ назвали превращение в мечеть монастыря Хора неуважением к христианству

По его словам, Турция демонстрирует «незаинтересованость в сохранении древнего христианского наследия» и « свое презрительное отношение к тому, что дорого для миллионов христиан всего мира и для миллионов ценителей искусства».

Сегодня турецкие власти предоставили статус мечети монастырю Хора в Стамбуле. Соответствующий указ президента Турции опубликован в официальном правительственном вестнике «Ресми газете».

Исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов в эфире НСН заявил, что превращение знаменитого собора в мечеть - еще одно доказательство политики неоосманизма, которую проводит президент Турции.



