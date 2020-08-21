В РПЦ назвали превращение в мечеть монастыря Хора неуважением к христианству

Превращение в мечеть монастыря Хора в Стамбуле вызывает сожаление и показывает неуважение властей Турции к христианству. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

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По его словам, Турция демонстрирует «незаинтересованость в сохранении древнего христианского наследия» и « свое презрительное отношение к тому, что дорого для миллионов христиан всего мира и для миллионов ценителей искусства».

Сегодня турецкие власти предоставили статус мечети монастырю Хора в Стамбуле. Соответствующий указ президента Турции опубликован в официальном правительственном вестнике «Ресми газете».

Исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов в эфире НСН заявил, что превращение знаменитого собора в мечеть - еще одно доказательство политики неоосманизма, которую проводит президент Турции.


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ФОТО: РИА Новости/Юрий Кавер
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