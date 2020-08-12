В храмах РПЦ прошли панихиды по морякам подлодки «Курск»

В Главном храме Вооруженных сил - соборе Воскресения Христова и других военных храмах Русской православной церкви прошли панихиды по погибшим на подлодке «Курск» 20 лет назад. Об этом сообщил РИА Новости глава синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан.

Атомный подводный ракетный крейсер затонул в Баренцевом море в результате катастрофы 12 августа во время военно-морских учений. Погибли все 118 человек, которые находились на борту. Как отметили в Московской патриархии, эта трагедия осталась глубоким шрамом на сердце каждого россиянина. Погибшие в пучине морской воины - пример стойкости, героизма, мужества и любви к Родине.

Заупокойные богослужения состоялись по всей стране – от Петропавловска-Камчатскго до Калининграда. Память почтили и в Николо-Богоявленском морском соборе Санкт-Петербурга. На Серафимовском кладбище северной столицы покоятся 32 из 118 моряков «Курска». Там же обустроен мемориал, посвященный жертвам катастрофы.

Между тем, бывший командир подводной лодки К-219 Игорь Британов озвучил главную причину, которая помешала спасти «Курск». Спасательная операция потерпела фиаско из-за отсутствия необходимой техники, заявил подводник URA.RU. Он также назвал критической ошибкой позднее обращение за помощью к Норвегии, у которой было в наличие необходимое оборудование.

