Молдавским властям посоветовали не расслабляться из-за ухода Плахотнюка

Сегодня, 24 июня, ушел в отставку лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Об этом он заявил в своем профиле в Facebook. Подобное решение политик объяснил желанием доказать, что партия не зависит от одного человека. Кроме того, с его уходом, Плахотнюк надеется, в партии обновится политическая программа, а давление со стороны других сил на партию уменьшится.

Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН высказал предположение, что Плахотнюк, таким образом, хочет отвлечь внимание, чтобы затем вновь вернуться в политику.

«Я думаю, что это некие договоренности, и подозреваю, что, скорее всего, с нашими западными партнерами. Владимир Плахотнюк понимает, что он токсичен, а его фамилия вызывает вопросы как на западе, так и на востоке, и внутри страны. Он хочет поубавить бдительность. И делает все возможное, чтобы вернуться в политику. Нужно отметить, что Плахотнюк неоднократно так делал. Если надо, он отказывался от депутатского мандата, от должностей, объявлял о своем выходе из политики. Потом возвращался и продолжал творить беспредел, к которому и пришла Молдавия. Поэтому нашим представителям власти, а также новому союзу партии социалистов, не нужно расслабляться. Плахотнюк еще может себя показать», - уверен Тулянцев.

Стоит отметить, что от депутатского мандата Владимир Плахотнюк, при этом, не отказывается. Считается, что молдавский политик — самый влиятельный человек в стране и, якобы, контролирует парламентское большинство. Владимир Плахотнюк также значится в числе богатейших людей Молдавии.

