Amazon остановил доставку товаров в РФ и Белоруссию

Американский интернет-ритейлер Amazon приостановил доставку товаров на территории России и Белоруссии. Об этом сообщается в блоге компании.

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Решение принято на фоне конфликта Рф и Украины.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». После этого ряд зарубежных компаний в знак солидарности с Украиной прекратили работу на территории России.

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