Amazon остановил доставку товаров в РФ и Белоруссию

Решение принято на фоне конфликта Рф и Украины.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». После этого ряд зарубежных компаний в знак солидарности с Украиной прекратили работу на территории России.

