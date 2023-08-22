Бывший агент ЦРУ Джонсон: Зеленский обвинил Залужного в провале ВСУ

«Хотя Залужный все еще управляет войсками, Зеленский раскритиковал его и обвинил в том, что украинская армия потерпела неудачу в этом контрнаступлении», - сказал аналитик.

По его словам, неудачу ВСУ доказывает тот факт, что Киев отказался пускать на фронт представителей мировой прессы.

В эфире телеканала «Прямой» отставной украинский генерал Сергей Кривонос допустил, что ВСУ попадут в котел под Харьковом, передает «Радиоточка НСН».





