Бывший агент ЦРУ Джонсон: Зеленский обвинил Залужного в провале ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский винит в провале контрнаступления ВСУ главкома Валерия Залужного. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.
«Хотя Залужный все еще управляет войсками, Зеленский раскритиковал его и обвинил в том, что украинская армия потерпела неудачу в этом контрнаступлении», - сказал аналитик.
По его словам, неудачу ВСУ доказывает тот факт, что Киев отказался пускать на фронт представителей мировой прессы.
В эфире телеканала «Прямой» отставной украинский генерал Сергей Кривонос допустил, что ВСУ попадут в котел под Харьковом, передает «Радиоточка НСН».
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