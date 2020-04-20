Названо число тяжелых пациентов с коронавирусом в России
В Российской Федерации свыше 700 пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он рассказал, что все тяжёлые инфицированные ставятся на учёт в специальном консультативном федеральном центре.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в нашей стране пока не наступил. За минувшие сутки в России выявлено 4 268 новых случаев заболевания коронавирусом в 76 регионах, общее число заболевших достигло 47 121.
Причём, впервые за девять дней произошло снижение суточного прироста числа заболевших. В Москве количество выявленных за сутки случаев коронавируса сократилось ещё больше в процентном отношении – диагноз COVID-19 подтвердился у 2026 человек против 3570 в воскресенье.
По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, средний возраст заражённых вирусом в России — около 48 лет для женщин и 44,7 года для мужчин, отмечает RT.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
47 121+4 268 / сут.
Умерли
405+44 / сут.
Выздоровели
3 446+155 / сут.
- Минздрав назвал сроки спада эпидемии коронавируса
- Обездоленные российские туристы поселились в пещере в Таиланде
- Названо число тяжелых пациентов с коронавирусом в России
- Клинические испытания вакцины от COVID-19 в РФ начнут с июня
- Путин одобрил приоритетную вакцинацию медиков от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru