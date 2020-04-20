Названо число тяжелых пациентов с коронавирусом в России

В Российской Федерации свыше 700 пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 24» министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он рассказал, что все тяжёлые инфицированные ставятся на учёт в специальном консультативном федеральном центре.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в нашей стране пока не наступил. За минувшие сутки в России выявлено 4 268 новых случаев заболевания коронавирусом в 76 регионах, общее число заболевших достигло 47 121.

Причём, впервые за девять дней произошло снижение суточного прироста числа заболевших. В Москве количество выявленных за сутки случаев коронавируса сократилось ещё больше в процентном отношении – диагноз COVID-19 подтвердился у 2026 человек против 3570 в воскресенье.

По данным вице-премьера Татьяны Голиковой, средний возраст заражённых вирусом в России — около 48 лет для женщин и 44,7 года для мужчин, отмечает RT.

