NYT: В район Кременной направили опытные подразделения ВСУ для укрепления обороны

Украина направляет опытные подразделения в район Кременной в ЛНР, чтобы укрепить оборону, пишет газета New York Times со ссылкой на украинских солдат.

Отмечается, что бои для ВСУ на данном направлении идут очень тяжело, но украинские силы заявляют о цели вернуть утраченные рубежи.

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Накануне военный эксперт Борис Рожин сообщил о продвижении российских сил в ЛНР. По его данным, 25 июля войска РФ в результате штурма освободили село Сергеевка, наступление развивается в направлении Надии. В Минобороны РФ подтвердили освобождение населенного пункта Сергеевка, сообщает «Радиоточка НСН». Отмечается, что общее продвижение на краснолиманском направлении составило четыре километра.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Невар
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