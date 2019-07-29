В Росавиации заявили о готовности обсудить с Украиной возврат прямых рейсов

Россия готова к переговорам с Украиной по поводу возобновления авиасообщения между странами. Об этом в кулуарах Минтранса сказал глава Росавиации Александр Нерадько, пишет РБК.

«Мы всегда были готовы, и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения», — сказал Нерадько.

Или крестик снимите, или трусы наденьте. Политолог о транспортной политике Украины

Напомним, в июле на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, призывающая возобновить авиационное сообщение с Россией, отменённое в 2015 году. Авторы обращения к главе государства утверждают, что из-за отсутствия прямых рейсов страдают граждане Украины, у которых нет возможности видеться с семьями, проживающими в России.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак рассказал в эфире НСН, кому было выгодно прервать транспортное сообщение между Украиной и Россией.


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ФОТО: ru.wikipedia.org
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