В Росавиации заявили о готовности обсудить с Украиной возврат прямых рейсов
Россия готова к переговорам с Украиной по поводу возобновления авиасообщения между странами. Об этом в кулуарах Минтранса сказал глава Росавиации Александр Нерадько, пишет РБК.
«Мы всегда были готовы, и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения», — сказал Нерадько.
Напомним, в июле на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, призывающая возобновить авиационное сообщение с Россией, отменённое в 2015 году. Авторы обращения к главе государства утверждают, что из-за отсутствия прямых рейсов страдают граждане Украины, у которых нет возможности видеться с семьями, проживающими в России.
Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак рассказал в эфире НСН, кому было выгодно прервать транспортное сообщение между Украиной и Россией.
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