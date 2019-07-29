В Росавиации заявили о готовности обсудить с Украиной возврат прямых рейсов

Россия готова к переговорам с Украиной по поводу возобновления авиасообщения между странами. Об этом в кулуарах Минтранса сказал глава Росавиации Александр Нерадько, пишет РБК.

«Мы всегда были готовы, и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения», — сказал Нерадько.