В Риме запретили оголённые торсы мужчин

Помимо этого власти строго запретили купание в фонтанах. Нововведения коснулись и Испанской лестницы — теперь нельзя касаться ступенек колесами чемоданов. Туристам придется их поднимать и нести. За нарушение этих правил грозят штрафы до 450 евро.

Ранее Всемирная туристская организация опубликовала рейтинг самых популярных у зарубежных туристов стран мира в 2018 году. Как и в прошлые годы, его возглавила Франция, далее следуют Испания и США. Россия. Россия заняла в этом рейтинге 16 место. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России рассказала в эфире НСН, как Россия может улучшить этот результат.

