В Риме запретили оголённые торсы мужчин
В Риме появились новые запреты для туристов, которые ввёл городской совет. Об этом сообщило британское издание The Independent.
Теперь мужчинам нельзя появляться с обнаженным торсом в общественных местах, пишет Life.ru.
Помимо этого власти решили запретить «любовные замки», которые молодые пары обычно вешают на мостах. Как сообщает Москва24, употребление пищи, которая сильно пачкается, рядом с местными достопримечательностями теперь также запрещено.
Помимо этого власти строго запретили купание в фонтанах. Нововведения коснулись и Испанской лестницы — теперь нельзя касаться ступенек колесами чемоданов. Туристам придется их поднимать и нести. За нарушение этих правил грозят штрафы до 450 евро.
Ранее Всемирная туристская организация опубликовала рейтинг самых популярных у зарубежных туристов стран мира в 2018 году. Как и в прошлые годы, его возглавила Франция, далее следуют Испания и США. Россия. Россия заняла в этом рейтинге 16 место. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России рассказала в эфире НСН, как Россия может улучшить этот результат.
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