В Риге задержали осудившую снос памятника Освободителям депутата ЕП Жданок

В соцсетях организации также было выложено видео, на котором видно, как сопредседатель партии Мирослав Митрофанов призывает собравшихся на площади не заходить за заграждения полиции, так как акция не была согласована.

До этого сейм Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию с монументами советским воинам в Прибалтике «международным оборзением».