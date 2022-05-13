В Риге задержали осудившую снос памятника Освободителям депутата ЕП Жданок
В Риге полиция задержала депутата Европарламента Татьяну Жданок за участие в митинге против сноса памятника Освободителям города. Об этом рассказали в Русском союзе Латвии.
В соцсетях организации также было выложено видео, на котором видно, как сопредседатель партии Мирослав Митрофанов призывает собравшихся на площади не заходить за заграждения полиции, так как акция не была согласована.
До этого сейм Латвии разрешил снести памятник Освободителям Риги.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию с монументами советским воинам в Прибалтике «международным оборзением».
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