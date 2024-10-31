В Риге снесли памятник русскому полководцу Михаилу Барклаю-де-Толли

Монумент украшал площадь Эспланады. Его снесли ночью, чтобы не вызывать протеста со стороны местного населения.

«Де-Толли пал — Рига становится чище и латвийнее! Благодаря этим вещам мы становимся свободными не только на бумаге, но и в уме, и сознании» — написал вице-мэр.

Ранее в Риге ночью снесли бюст советского ученого Келдыша, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

