В Киеве снесли памятник Пушкину

В Киеве снесли памятник поэту Александру Пушкину. Он стоял на Берестейском проспекте города.

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Ранее украинский Кабмин исключил монумент и ряд других памятников российским и советским деятелям из Госреестра недвижимых памятников культурного наследия национального назначения.

В этом списке также оказались памятник Щорсу на бульваре Шевченко, могила Ватутина в Мариинском парке, памятник экипажу бронепоезда "Таращанец", памятник князю Воронцову в Одессе, и другие.

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