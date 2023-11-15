В Киеве снесли памятник Пушкину
15 ноября 202314:12
В Киеве снесли памятник поэту Александру Пушкину. Он стоял на Берестейском проспекте города.
Ранее украинский Кабмин исключил монумент и ряд других памятников российским и советским деятелям из Госреестра недвижимых памятников культурного наследия национального назначения.
В этом списке также оказались памятник Щорсу на бульваре Шевченко, могила Ватутина в Мариинском парке, памятник экипажу бронепоезда "Таращанец", памятник князю Воронцову в Одессе, и другие.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru