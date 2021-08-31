В РФПИ заявили, что Словакия не планирует новых закупок «Спутника V»
Словакия использовала всю имеющуюся у неё вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
В сообщении говорится, что партия российского препарата была поставлена в начале 2021 года, однако новых закупок не планируется.
В РФПИ отметили, что в Словакии идёт кампания против «Спутника V», которая является частью политической борьбы между различными группами в правительстве страны, при этом эффективность и безопасность российской вакцины были подтверждены не только в ходе клинических исследований, но и реального использования по всему миру.
Ранее в Министерстве здравоохранения Словакии заявили, что 31 августа - «последний день, когда жители республики смогут получить вторую дозу российской вакцины «Спутник V». При этом из 200 тысяч доз вакцины были использованы только 40 тысяч, а неиспользованные выкупила Россия, сообщает РИА ФАН.
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