В РФПИ заявили, что Словакия не планирует новых закупок «Спутника V»

Словакия использовала всю имеющуюся у неё вакцину от коронавируса «Спутник V», сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В сообщении говорится, что партия российского препарата была поставлена в начале 2021 года, однако новых закупок не планируется.

В РФПИ отметили, что в Словакии идёт кампания против «Спутника V», которая является частью политической борьбы между различными группами в правительстве страны, при этом эффективность и безопасность российской вакцины были подтверждены не только в ходе клинических исследований, но и реального использования по всему миру.

Ранее в Министерстве здравоохранения Словакии заявили, что 31 августа - «последний день, когда жители республики смогут получить вторую дозу российской вакцины «Спутник V». При этом из 200 тысяч доз вакцины были использованы только 40 тысяч, а неиспользованные выкупила Россия, сообщает РИА ФАН.

