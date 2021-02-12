В РФПИ заявили, что ряд стран планируют провокации против «Спутника V»

Компании-конкуренты и политические силы в ряде стран пытаются помешать одобрению российской вакцины против коронавируса «Спутник V» и даже готовят провокации против нее. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Но мы движемся вперед, и, безусловно, "Спутник V" – это одна из наиболее признанных вакцин в мире», - подчеркнул Дмитриев.

Глава РФПИ отметил, что 27 одобрений – это результат очень активной, мощной работы команды.

Применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.