В РФПИ заявили, что ряд стран планируют провокации против «Спутника V»
Компании-конкуренты и политические силы в ряде стран пытаются помешать одобрению российской вакцины против коронавируса «Спутник V» и даже готовят провокации против нее. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Но мы движемся вперед, и, безусловно, "Спутник V" – это одна из наиболее признанных вакцин в мире», - подчеркнул Дмитриев.
Глава РФПИ отметил, что 27 одобрений – это результат очень активной, мощной работы команды.
Применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» уже было одобрено в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане, Мьянме, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах и Казахстане.
Ранее в пятницу, 12 февраля, стало известно, что «Спутник V» зарегистрировали в Казахстане. Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Казахстан стал уже 27-й страной, которая одобрила применение российского препарата.
Ранее в казахстанском Минздраве рассказали, что «Спутник V» будет выпускаться на территории страны на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.
Также сообщалось, что привившиеся от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V» могут быть донорами антител. Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Он подчеркнул, что сотрудники института привились от COVID-19 первыми. Экспериментально можно гарантировать, что продолжительность действия «Спутника V» составляет 9 месяцев и более.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru