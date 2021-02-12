Создатели «Спутник V» рассказали о детском варианте вакцины

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что состав вакцины от коронавируса «Спутник V» для детей не будет отличаться от взрослого варианта препарата, сообщает ТАСС.



По его словам, изменится только дозировка препарата в зависимости от возраста.

«Когда мы получим разрешение на исследования «Спутник V» на детском населении, то детское население будет разбито на определенные возрастные группы... чем меньше возрастная группа, тем будет меньше дозировка препарата», - уточнил Гинцбург.

Директор Центра имени Гамалеи не исключил, что назальная форма вакцины, разрабатываемая в центре, тоже будет, «в первую очередь, рекомендована детям».

Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что институт Гамалеи и компания «Генериум» ведут разработку интраназальной формы вакцины от коронавируса «Спутник V» и к клиническим исследованиям препарата в форме капель для носа планируется приступить в апреле.

