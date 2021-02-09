В РФПИ рассчитывают на быстрое рассмотрение ЕС заявки на регистрацию «Спутника V»

А ранее сообщалось, что Евросоюз принял заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Там подчеркнули, что заявка была подана в ЕС еще 29 января, пишет RT.

Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» прошла этап научной консультации у лекарственного регулятора ЕС, передает телеканал «360».

