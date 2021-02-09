В РФПИ рассчитывают на быстрое рассмотрение ЕС заявки на регистрацию «Спутника V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что заявка на регистрацию вакцины «Спутник V» в Евросоюзе будет рассмотрена в ближайшее время. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил глава фонда Кирилл Дмитриев. Он также выразил надежду, что в этом процессе не будут использованы политические аргументы, а заявка будет рассмотрена по существу. По результатам данных, опубликованных в журнале The Lancet, которые показывают, «что одна из лучших вакцин в мире – это российская вакцина».

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А ранее сообщалось, что Евросоюз принял заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Там подчеркнули, что заявка была подана в ЕС еще 29 января, пишет RT.

Ранее сообщалось, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» прошла этап научной консультации у лекарственного регулятора ЕС, передает телеканал «360».

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
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