В результате стрельбы в США есть погибшие

В больнице американского города Талса произошла стрельба, сообщают американские СМИ.

Стрельба в США: один погибший

В результате множество людей пострадали. По данным правоохранительных органов, несколько человек убиты. По предварительным данным, сам стрелок убит, но неясно, был ли он застрелен полицией.

В настоящее время ведутся обыски пятиэтажного медицинского комплекса, чтобы обезопасить здание.

Несколько часов назад стрельба произошла в американском университете Ксавье в Новом Орлеане. Подозреваемый задержан, ведется расследование.

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ФОТО: https://pixabay.com/
ТЕГИ:СтрельбаСША
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