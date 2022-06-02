В результате стрельбы в США есть погибшие

В результате множество людей пострадали. По данным правоохранительных органов, несколько человек убиты. По предварительным данным, сам стрелок убит, но неясно, был ли он застрелен полицией.

В настоящее время ведутся обыски пятиэтажного медицинского комплекса, чтобы обезопасить здание.

Несколько часов назад стрельба произошла в американском университете Ксавье в Новом Орлеане. Подозреваемый задержан, ведется расследование.

