Стрельба в США: один погибший
В результате стрельбы в штате Оклахома (США) на фестивале погиб один человек и семь пострадали, сообщает местное Федеральное бюро расследований.
Подозреваемый в стрельбе в Тафте находится под стражей. Уточняется, что все пострадавшие, среди которых один несовершеннолетний, госпитализированы.
В совершении преступления подозревают 26-летнего Скайлера Бакнера, который явился в офис шерифа с повинной.
По словам свидетелей, сначала произошла ссора, а затем началась стрельба.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп призвал власти страны задействовать все ресурсы для защиты детей от массовой стрельбы. Кроме того, комментируя происшествия с массовой стрельбой, Трамп подчеркнул, что «существование зла — одна из наилучших причин вооружать законопослушных граждан».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 188 / сут.
Умерли
379 тыс.+85 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+4 411 / сут.
- Стрельба в США: один погибший
- Лавров не подтвердил слухи о болезни Путина
- Посол Италии: НАТО изменит статус РФ в новой стратегии и добавит Китай
- Лавров назвал приоритет спецоперации
- СМИ: страны ЕС не смогли договориться о нефтяном эмбарго
- Лавров: Путь к возобновлению диалога с Западом не отрезан
- Сергей Лазарев и группа «Земляне» дали благотворительный концерт детям из Донбасса
- В Москве задержали около 50 болельщиков «Спартака»
- Сборная Финляндии обыграла Канаду, став чемпионом мира по хоккею
- В Кубке России по футболу победил «Спартак»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru