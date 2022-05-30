Стрельба в США: один погибший

Подозреваемый в стрельбе в Тафте находится под стражей. Уточняется, что все пострадавшие, среди которых один несовершеннолетний, госпитализированы.

В совершении преступления подозревают 26-летнего Скайлера Бакнера, который явился в офис шерифа с повинной.

По словам свидетелей, сначала произошла ссора, а затем началась стрельба.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп призвал власти страны задействовать все ресурсы для защиты детей от массовой стрельбы. Кроме того, комментируя происшествия с массовой стрельбой, Трамп подчеркнул, что «существование зла — одна из наилучших причин вооружать законопослушных граждан».

