В результате стрельбы в американской Луизиане пострадали 12 человек
12 человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в ночном клубе в городе Батон-Руж в американском штате Луизина, сообщает CNN.
По данным телеканала, полиция разыскивает, по меньшей мере, одного подозреваемого, участвовавшего в стрельбе. Произошедшее стало «целенаправленной атакой», а не «случайным актом» насилия, заявили правоохранительные органы.
В стрельбе участвовали две группы посетителей ночного клуба, часть из них в ходе конфликта начали перестрелку.
Ранее шесть человек, в том числе двое детей, получили ранения в Лондоне, где неизвестные днем 14 января открыли огонь по людям из окна автомобиля недалеко от железнодорожного вокзала Юстон в центре города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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