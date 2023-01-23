В результате стрельбы в американской Луизиане пострадали 12 человек

12 человек получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в ночном клубе в городе Батон-Руж в американском штате Луизина, сообщает CNN.

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По данным телеканала, полиция разыскивает, по меньшей мере, одного подозреваемого, участвовавшего в стрельбе. Произошедшее стало «целенаправленной атакой», а не «случайным актом» насилия, заявили правоохранительные органы.

В стрельбе участвовали две группы посетителей ночного клуба, часть из них в ходе конфликта начали перестрелку.

Ранее шесть человек, в том числе двое детей, получили ранения в Лондоне, где неизвестные днем 14 января открыли огонь по людям из окна автомобиля недалеко от железнодорожного вокзала Юстон в центре города, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости//Михаил Воскресенский
ТЕГИ:СтрельбаСША
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