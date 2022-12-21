В Москве неизвестный устроил стрельбу в офисе продаж квартир
Неизвестный мужчина устроил стрельбу в офисе продаж одного из жилых комплексов Москвы. Об этом пишут Известия.
Отмечается, что инцидент произошел накануне днем. Как рассказал менеджер по продажам офиса, во время беседы с сотрудником злоумышленник внезапно достал травматический пистолет, направил оружие на собеседника и стал угрожать расправой.
Кроме того, мужчина нецензурно выругался и дважды выстрелил в разные стороны. Менеджер, испугавшись, покинул офис, и сообщил о произошедшем в полицию.
По факту ЧП ведется проверка, отмечает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+5 994 / сут.
Умерли
393 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+8 109 / сут.
- Медведев передал Си Цзиньпину послание от Путина
- СМИ: Зеленский попросит у Байдена ракеты ATACMS и беспилотники
- В Москве неизвестный устроил стрельбу в офисе продаж квартир
- Медведев провел переговоры с Си Цзиньпином
- Диетолог рассказала, какой из новогодних салатов вреднее для здоровья
- МИД Казахстана: Реализация «тройственного газового союза» зависит от России
- Преподавателю из Красноярска дали 10 лет колонии за пропаганду терроризма
- Названа стоимость нового кроссовера «Москвич-3»
- Байден обсудит с Зеленским ситуацию на поле боя и санкции против России
- Путин поручил создать рабочую группу по мобилизации и соцподдержке участников спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru