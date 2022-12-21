В Москве неизвестный устроил стрельбу в офисе продаж квартир

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в офисе продаж одного из жилых комплексов Москвы. Об этом пишут Известия.

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Отмечается, что инцидент произошел накануне днем. Как рассказал менеджер по продажам офиса, во время беседы с сотрудником злоумышленник внезапно достал травматический пистолет, направил оружие на собеседника и стал угрожать расправой.

Кроме того, мужчина нецензурно выругался и дважды выстрелил в разные стороны. Менеджер, испугавшись, покинул офис, и сообщил о произошедшем в полицию.

По факту ЧП ведется проверка, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СтрельбаМосква
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