Число пострадавших во время стрельбы в Лондоне увеличилось до шести человек

Шесть человек, в том числе двое детей, получили ранения в Лондоне, где неизвестные днем 14 января открыли огонь по людям из окна автомобиля недалеко от железнодорожного вокзала Юстон в центре города, сообщает ТАСС.

Неизвестные открыли стрельбу в бизнес-центре в Екатеринбурге

Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Ранения получили четыре женщины в возрасте 21 года, 41 года, 48 и 54 лет. Состояние трех из них не представляет угрозы для жизни.

Инцидент произошел недалеко от церкви, в которой проходили похороны. В настоящее время ведется оперативное расследование. Стрелявших задержать пока не удалось.

Ранее сотрудники полиции в Мурманске применили оружие при задержании женщины, оказавшей им вооруженное сопротивление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаЛондон
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