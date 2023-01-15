Число пострадавших во время стрельбы в Лондоне увеличилось до шести человек

Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Ранения получили четыре женщины в возрасте 21 года, 41 года, 48 и 54 лет. Состояние трех из них не представляет угрозы для жизни.

Инцидент произошел недалеко от церкви, в которой проходили похороны. В настоящее время ведется оперативное расследование. Стрелявших задержать пока не удалось.

Ранее сотрудники полиции в Мурманске применили оружие при задержании женщины, оказавшей им вооруженное сопротивление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

