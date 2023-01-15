Число пострадавших во время стрельбы в Лондоне увеличилось до шести человек
Шесть человек, в том числе двое детей, получили ранения в Лондоне, где неизвестные днем 14 января открыли огонь по людям из окна автомобиля недалеко от железнодорожного вокзала Юстон в центре города, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших. Ранения получили четыре женщины в возрасте 21 года, 41 года, 48 и 54 лет. Состояние трех из них не представляет угрозы для жизни.
Инцидент произошел недалеко от церкви, в которой проходили похороны. В настоящее время ведется оперативное расследование. Стрелявших задержать пока не удалось.
Ранее сотрудники полиции в Мурманске применили оружие при задержании женщины, оказавшей им вооруженное сопротивление, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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