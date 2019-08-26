Да кто ж ей даст? Чилингаров о желании Норвегии проверить Севморпуть

Норвегия собирается проверить Северный морской путь на соответствие экологическим стандартам. Об этом заявила «Известиям» министр иностранных дел скандинавского королевства Ине Мари Эриксон. Она усомнилась, что Россия обеспечит безопасность судоходства на всем протяжении трассы. По словам Эриксон, это серьёзно усложняет задачу сделать данный маршрут коммерчески успешным, как многие хотели бы. Она также уточнила, что Норвегия не собирается предоставлять порты Шпицбергена для Северного морского пути.

Специальный представитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, полярник Артур Чилингаров заявил в эфире НСН, что Норвегия не может никаким образом повлиять на развитие СМП.

«Мало ли, кто что хочет. Северный морской путь – национальная магистральная трасса России. Кто идёт по этой трассе, должен выполнять все решения, которые принимает администрация Северного морского пути. Аналоги такие есть, например, Суэцкий канал. Так что, здесь не может быть никаких сомнений - российская администрация будет принимать суверенные решение по вопросу развития этой российской территории», - подчеркнул Чилингаров.

В посольстве России в Осло уже заявили, что Москва не собирается привлекать Норвегию к освоению Северного морского пути. Кроме того, там подчеркнули, что вопрос судоходства на Шпицбергене находится вне рамок Северного морского пути, поскольку СМП проходит только в российских территориальных водах.