В РАН не поверили в критическое состояние Ким Чен Ына

Завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН назвал эти сообщения информационным вбросом.

«Эта практика информационных вбросов хорошо отработана. Из непонятного источника вбрасывается жареная, сенсационная новость, которая подхватывается и тиражируется солидными изданиями. А на них уже реагируют политики и так далее. Доверие к таким вбросам у специалистов очень низкое, таких случаев в истории предостаточно», - отметил ученый.

Он рассказал, как в КНДР меняются лидеры.

«Политическая система в КНДР своеобразная. Бывает, что вождь назначает себе преемника. Так было с Ким Ир Сеном, который своего сына Ким Чен Ира начал рано готовить к этой должности. Так было с самим Ким Чен Иром, который назначил Ким Чен Ына, нынешнего руководителя, своим преемником за 13 месяцев до своего ухода из жизни. Можно, конечно, допустить, что у них там коллективное руководство и наверняка разработаны какие-то сценарии на случай форс-мажорных обстоятельств. Оно может принять решение, если не было официального назначения. Ким Чен Ын – достаточно молодой человек, для политика вообще молодой, хотя уже опытный, и преемника официального он не назначал. Со здоровьем серьезных проблем у него пока не было заметно», - заключил востоковед.

Ранее Александр Воронцов в эфире НСН рассказал, что виновниками «похолодания» в отношениях между США и КНДР в вопросе разоружения северокорейского полуострова стали агрессивные американские «ястребы».

