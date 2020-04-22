В РАН не поверили в критическое состояние Ким Чен Ына
Завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН в интервью НСН назвал эти сообщения информационным вбросом.
Слухи о серьезном ухудшении здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына появились в южнокорейских СМИ, поскольку Ын пропустил торжества в Пхеньяне 15 апреля по случаю Дня Солнца - празднования 108-летия со дня рождения его деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Ранее появлялась информация, что глава Северной Кореи еще с лета прошлого года борется с неким сердечно-сосудистым заболеванием.
По сведениям издания Daily NK, сейчас он проходит реабилитацию после перенесенной 12 апреля операции на сердце. По данным японских СМИ, состояние Ына очень тяжелое, при неблагоприятном повороте на смену ему должна прийти его младшая сестра Ким Ё Чжон. Будто бы такое решение принял ЦК правящей Трудовой партии КНДР.
Завотделом Монголии и Кореи Института востоковедения РАН Александр Воронцов в интервью НСН назвал эти сообщения информационным вбросом.
«Эта практика информационных вбросов хорошо отработана. Из непонятного источника вбрасывается жареная, сенсационная новость, которая подхватывается и тиражируется солидными изданиями. А на них уже реагируют политики и так далее. Доверие к таким вбросам у специалистов очень низкое, таких случаев в истории предостаточно», - отметил ученый.
Он рассказал, как в КНДР меняются лидеры.
«Политическая система в КНДР своеобразная. Бывает, что вождь назначает себе преемника. Так было с Ким Ир Сеном, который своего сына Ким Чен Ира начал рано готовить к этой должности. Так было с самим Ким Чен Иром, который назначил Ким Чен Ына, нынешнего руководителя, своим преемником за 13 месяцев до своего ухода из жизни. Можно, конечно, допустить, что у них там коллективное руководство и наверняка разработаны какие-то сценарии на случай форс-мажорных обстоятельств. Оно может принять решение, если не было официального назначения. Ким Чен Ын – достаточно молодой человек, для политика вообще молодой, хотя уже опытный, и преемника официального он не назначал. Со здоровьем серьезных проблем у него пока не было заметно», - заключил востоковед.
Ранее Александр Воронцов в эфире НСН рассказал, что виновниками «похолодания» в отношениях между США и КНДР в вопросе разоружения северокорейского полуострова стали агрессивные американские «ястребы».
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