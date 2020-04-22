СМИ: КНДР может возглавить младшая сестра Ким Чен Ына

Новым лидером Северной Кореи может стать младшая сестра Ким Чен Ына — Ким Ё Чжон. Об этом пишет японская газета Asahi со ссылкой на свои источники в США и Южной Корее.



Соответствующее решение, по данным издания, было принято на пленуме ЦК Трудовой партии КНДР по требованию самого Ким Чен Ына. Он настоял на том, чтобы в случае его нетрудоспособности именно Ким Ё Чжон стала его преемником.



При этом имя родственницы лидера КНДР все чаще появляется в важнейших документах страны, передает Газета.ру



Ранее в СМИ появились сообщения, что Ким Чен Ын якобы находится в критическом состоянии после проведенной ему операции. Слухи подогрело отсутствие лидера КНДР на праздновании дня рождения его деда — Ким Ир Сена, сообщает Ura.ru.

