Судно «Академик Черский» прибыло на место достройки «Северного потока-2»

Корабль-трубоукладчик "Академик Черский" достиг места строительства трубопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя строительной компании.

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В сообщении указано, что "Академик Черский" прибыл, чтобы проводить работы по достройке газопровода. До этого "Академик Черский" находился в районе Калининграда, в последние месяцы на нем проводились тренировки для дальнейшего продолжения строительных работ. В настоящий момент судно находится в "исключительной экономической зоне Дании".

Судно проведет подготовительные работы перед началом трубоукладки. Корпорация "Газпром" будет завершать "Северный поток-2" самостоятельно, так как санкции, введенные США, вынудили европейских партнеров прекратить работу над проектом. Отмечается, что из 2460 км газопровода готово 2300 км, что составляет 94% от общей длины трубы.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
ТЕГИ:ГазпромЕвропаСеверный Поток-2
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