Судно «Академик Черский» прибыло на место достройки «Северного потока-2»

В сообщении указано, что "Академик Черский" прибыл, чтобы проводить работы по достройке газопровода. До этого "Академик Черский" находился в районе Калининграда, в последние месяцы на нем проводились тренировки для дальнейшего продолжения строительных работ. В настоящий момент судно находится в "исключительной экономической зоне Дании".

Судно проведет подготовительные работы перед началом трубоукладки. Корпорация "Газпром" будет завершать "Северный поток-2" самостоятельно, так как санкции, введенные США, вынудили европейских партнеров прекратить работу над проектом. Отмечается, что из 2460 км газопровода готово 2300 км, что составляет 94% от общей длины трубы.

