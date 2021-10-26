В Раде сообщили, как втереться в доверие к России
Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович описал пословицей, как Киеву наладить отношения с Москвой и Минском, передает телеканал «Украина 24».
По его словам, нужно вернуться к прагматическим отношениям с Белоруссией и Россией. «Прийти и спокойно сказать: "У нас есть разногласия в разных вопросах, давайте их отодвинем. Давайте сегодня решать вопросы газа, потому что у нас люди общие, все друг друга знают, семьи переплетены". Вот так надо разговаривать. Ласковое телятко двух маток сосет!», — заявил народный избранник.
Он отметил, что считает недопустимой ситуацию, когда Власти Украины в три раза дороже закупают российский газ под видом европейского.
Ранее глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что на Украине наступил энергетический кризис и нынешняя власть не готова обеспечить население страны энергоресурсами.
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