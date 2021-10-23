Украина предложила Европе дополнительный объем транзита газа

«Украина предлагает европейским странам обеспечить дополнительные поставки 55 млрд куб. м газа из России в Европу по украинской ГТС (газотранспортной системе. - НСН)», — цитирует Данилова ТАСС.

По словам секретаря СНБО, Совет поручил правительству совместно с компаниями «Нафтогаз» и «Оператор ГТС Украины» определить специальные условия для транспортировки дополнительного объема топлива в страны Евросоюза.

Данилов напомнил, что по условиям контракта с Россией Украина может прокачивать 40 млрд кубометров газа в год, однако мощности ГТС страны позволяют поставлять в Европу еще 55 млрд кубометров топлива. Однако секретарь СНБО не уточнил, как можно будет увеличить поставки сверх заложенной в договоре с Москвой цифры.

