Медведчук: На Украине наступил энергетический кризис

На Украине наступил энергетический кризис и нынешняя власть не готова обеспечить население страны энергоресурсами, сообщает RT со ссылкой на заявление главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Украина предложила Европе дополнительный объем транзита газа

«И он наступил, потому что Украина не готова на сегодняшний день обеспечить энергетическими ресурсами Украину, население, предприятия Украины», — сказал политик. По его словам, на ситуацию, помимо роста цен на топливо во всём мире, повлияли ошибки киевских властей, которые не просчитали возможные риски.

Как сообщила ранее бывший премьер-министр, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, власти Украины обманывают граждан, утверждая, что страна прекратила импорт газа из России и получает топливо из Европы. По словам политика, для страны «не существует никакого европейского газа».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры