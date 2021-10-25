Медведчук: На Украине наступил энергетический кризис

«И он наступил, потому что Украина не готова на сегодняшний день обеспечить энергетическими ресурсами Украину, население, предприятия Украины», — сказал политик. По его словам, на ситуацию, помимо роста цен на топливо во всём мире, повлияли ошибки киевских властей, которые не просчитали возможные риски.

Как сообщила ранее бывший премьер-министр, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, власти Украины обманывают граждан, утверждая, что страна прекратила импорт газа из России и получает топливо из Европы. По словам политика, для страны «не существует никакого европейского газа».

