В работе YouTube произошел сбой

Пользователи сообщили о проблемах в работе видеохостинга YouTube, сообщает РИА Новости со ссылкой на Downdetector.

Роскомнадзор опроверг ввод ограничений в отношении YouTube

Сбои наблюдаются по всему миру. Большинство жалоб связаны с проблемами в работе ресурса. Другие пользователи сервиса пожаловались на неработающее приложение. Также сообщается неполадках во время трансляции.

Россияне жалуются, что у них пропали комментарии под видео.

Напомним, ранее платформа YouTube приостановила все функции монетизации видеохостинга для пользователей из России, в том числе подписки Premium и Music Premium, а также спонсорство для допуска к эксклюзивному контенту.

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