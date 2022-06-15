В работе YouTube произошел сбой
Пользователи сообщили о проблемах в работе видеохостинга YouTube, сообщает РИА Новости со ссылкой на Downdetector.
Сбои наблюдаются по всему миру. Большинство жалоб связаны с проблемами в работе ресурса. Другие пользователи сервиса пожаловались на неработающее приложение. Также сообщается неполадках во время трансляции.
Россияне жалуются, что у них пропали комментарии под видео.
Напомним, ранее платформа YouTube приостановила все функции монетизации видеохостинга для пользователей из России, в том числе подписки Premium и Music Premium, а также спонсорство для допуска к эксклюзивному контенту.
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