YouTube приостановил монетизацию для российских пользователей
Платформа YouTube приостановила все функции монетизации видеохостинга для пользователей из России, в том числе подписки Premium и Music Premium, а также спонсорство для допуска к эксклюзивному контенту. Об этом сообщает РБК.
По данным издания, российские видеоблогеры уже получили соответствующее уведомление. Авторы YouTube временно перестанут получать доход от функций монетизации в РФ, при этом изменения не распространяются на зрителей вне страны.
Ранее YouTube приостановил показ рекламы для пользователей в России. Видеохостинг ввел ограничения на фоне спецоперации РФ на Украине, напоминает Ura.ru.
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