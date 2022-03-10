YouTube приостановил монетизацию для российских пользователей

Платформа YouTube приостановила все функции монетизации видеохостинга для пользователей из России, в том числе подписки Premium и Music Premium, а также спонсорство для допуска к эксклюзивному контенту. Об этом сообщает РБК.

Сбой на платформе YouTube произошел по всему миру

По данным издания, российские видеоблогеры уже получили соответствующее уведомление. Авторы YouTube временно перестанут получать доход от функций монетизации в РФ, при этом изменения не распространяются на зрителей вне страны.

Ранее YouTube приостановил показ рекламы для пользователей в России. Видеохостинг ввел ограничения на фоне спецоперации РФ на Украине, напоминает Ura.ru.

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