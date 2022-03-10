YouTube приостановил монетизацию для российских пользователей

По данным издания, российские видеоблогеры уже получили соответствующее уведомление. Авторы YouTube временно перестанут получать доход от функций монетизации в РФ, при этом изменения не распространяются на зрителей вне страны.

Ранее YouTube приостановил показ рекламы для пользователей в России. Видеохостинг ввел ограничения на фоне спецоперации РФ на Украине, напоминает Ura.ru.

