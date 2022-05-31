Роскомнадзор опроверг ввод ограничений в отношении YouTube

Роскомнадзор не принимал никаких ограничительных мер в отношении YouTube, сообщает пресс-служба ведомства.

Депутат Госдумы предложил запретить YouTube на 10 лет

О замедлении в России трафика видеохостинга, со ссылкой на источник в управлении регулятора по Якутии, сообщил Telegram-канал «14News».

В Роскомнадзоре отметили, что данная информация не соответствует действительности, трафик YouTube на территории РФ никак не ограничивается.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что блокировка видеохостинга YouTube на территории России не планируется, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ИнтернетРоскомнадзорYoutube
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры