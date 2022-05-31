Роскомнадзор опроверг ввод ограничений в отношении YouTube
Роскомнадзор не принимал никаких ограничительных мер в отношении YouTube, сообщает пресс-служба ведомства.
О замедлении в России трафика видеохостинга, со ссылкой на источник в управлении регулятора по Якутии, сообщил Telegram-канал «14News».
В Роскомнадзоре отметили, что данная информация не соответствует действительности, трафик YouTube на территории РФ никак не ограничивается.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что блокировка видеохостинга YouTube на территории России не планируется, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 526 / сут.
Умерли
379 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 486 / сут.
- Автобус с туристами из РФ попал в аварию в Турции
- Роскомнадзор опроверг ввод ограничений в отношении YouTube
- Глава Минцифры предложил отказаться от бумажных квитанций за коммуналку
- Кабмин введет мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства
- Глава Минцифры пообещал не оставить компании РФ без софта
- Эксперты: Российские компании начали отказываться от лицензионной музыки
- Пленные военные РФ приговорены на Украине к 11,5 годам заключения
- Абрамович оспорил в суде ЕС решение о введении против него санкций
- Общественный бизнес-омбудсмен Татулова покинет свой пост
- McDonald's хочет зарегистрировать ещё три новых бренда в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru