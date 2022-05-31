Роскомнадзор опроверг ввод ограничений в отношении YouTube

О замедлении в России трафика видеохостинга, со ссылкой на источник в управлении регулятора по Якутии, сообщил Telegram-канал «14News».

В Роскомнадзоре отметили, что данная информация не соответствует действительности, трафик YouTube на территории РФ никак не ограничивается.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что блокировка видеохостинга YouTube на территории России не планируется, сообщает RT.

