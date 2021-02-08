В работе Telegram зафиксировали сбой

Пользователи мессенджера Telegram заявляют о сбоях в его работе. Об этом сообщает портал Downdetector, специализирующийся на проблемах с подключением к интернет-ресурсам.

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Проблемы с подключением и отправкой сообщений появились как у пользователей в России и странах СНГ, так и в Германии и других европейских странах. Первые отзывы о сбоях появились около 22:22 по московскому времени.

По данным сервиса, 82% пользователей не могут подключиться к Telegram, и лишь 18% не могут отправить сообщение.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ИнтернетМессенджерыTelegram
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