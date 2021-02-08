В работе Telegram зафиксировали сбой

Проблемы с подключением и отправкой сообщений появились как у пользователей в России и странах СНГ, так и в Германии и других европейских странах. Первые отзывы о сбоях появились около 22:22 по московскому времени.

По данным сервиса, 82% пользователей не могут подключиться к Telegram, и лишь 18% не могут отправить сообщение.