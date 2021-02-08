В работе Telegram зафиксировали сбой
Пользователи мессенджера Telegram заявляют о сбоях в его работе. Об этом сообщает портал Downdetector, специализирующийся на проблемах с подключением к интернет-ресурсам.
Проблемы с подключением и отправкой сообщений появились как у пользователей в России и странах СНГ, так и в Германии и других европейских странах. Первые отзывы о сбоях появились около 22:22 по московскому времени.
По данным сервиса, 82% пользователей не могут подключиться к Telegram, и лишь 18% не могут отправить сообщение.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 916 / сут.
Умерли
77 068+407 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+15 881 / сут.
- Экс-замдиректора «Спецстроя» получил 13,5 лет за взяточничество
- Российского судью избрали вице-председателем Международного суда ООН
- Умер шестикратный обладатель Кубка Стэнли Ральф Бэкстрем
- Укладка «Северного потока - 2» в водах Дании может завершиться к маю
- Белый дом: Байден не будет следить за процессом по импичменту Трампу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru