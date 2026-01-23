Россиянин Медведев одержал победу в третьем круге Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл спортсмена из Венгрии Фабиана Марожана в третьем круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).

Турнир проходит в Мельбурне. Медведев в ходе встречи с Марожаном отыгрался с 0-2 по сетам. Матч завершился со счетом 6:7 (5:7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3 в пользу россиянина, пишет RT.

В следующем круге Медведев сыграет с американцем Лернером Тьеном.

Даниилу Медведеву 29 лет, россиянин занимает 12 строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

