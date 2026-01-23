Трамп допустил, что Украина может потерять еще больше территорий
23 января 202607:59
Украина может потерять еще больше территорий, если страна не заключит с Россией соглашение об урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
Как отметил политик, он полагал, что президент РФ Владимир Путин желает «получить целиком все».
«Но он не станет идти туда, если только мы не заключим соглашения», - указал Трамп.
Ранее президент США заявил, что лидеры России и Украины хотели бы заключения сделки по Украине, пишет 360.ru.
