Трамп допустил, что Украина может потерять еще больше территорий

Украина может потерять еще больше территорий, если страна не заключит с Россией соглашение об урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил журналистам президент США Дональд Трамп.

Трамп: Зеленский готов заключить сделку по Украине

Как отметил политик, он полагал, что президент РФ Владимир Путин желает «получить целиком все».

«Но он не станет идти туда, если только мы не заключим соглашения», - указал Трамп.

Ранее президент США заявил, что лидеры России и Украины хотели бы заключения сделки по Украине, пишет 360.ru.

ФОТО: AP / ТАСС
