Экономист объяснил, зачем Telegram собственная валюта
Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан объяснил в эфире НСН, почему возникают криптовалюты.
В ближайшие два месяца мессенджер Telegram запустит собственную криптовалюту Gram на основе блокчейна TON. Об этом сегодня пишет американская газета The New York Times.
Экономист и предприниматель, общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко объяснил в эфире НСН, зачем Telegram своя криптовалюта.
«Государство не исполняет своих основных функций. Это толкает крупный бизнес, крупные сообщества на создание собственных квазигосударственных институтов и инструментов. В том числе и денежных. Если есть лояльная аудитория, внутри которой есть экономические интересы, их можно увязать с помощью токена. Telegram просто это сделать проще», - отметил он.
Ранее основатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске c 1 сентября публичного теста блокчейна-платформы TON.
О планах Telegram запустить блокчейн TON с криптовалютой Gram стало известно в конце 2017 года. Весной 2018 года под будущий токен было собрано 1,7 млрд долларов на закрытом ICO (первичное размещение монет криптовалюты). Летом того же года Дуров представил Telegram Passport - систему идентификации пользователей для безопасных денежных переводов и криптовалютных операций.
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