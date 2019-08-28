Экономист объяснил, зачем Telegram собственная валюта

В ближайшие два месяца мессенджер Telegram запустит собственную криптовалюту Gram на основе блокчейна TON. Об этом сегодня пишет американская газета The New York Times.

Экономист и предприниматель, общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко объяснил в эфире НСН, зачем Telegram своя криптовалюта.

«Государство не исполняет своих основных функций. Это толкает крупный бизнес, крупные сообщества на создание собственных квазигосударственных институтов и инструментов. В том числе и денежных. Если есть лояльная аудитория, внутри которой есть экономические интересы, их можно увязать с помощью токена. Telegram просто это сделать проще», - отметил он.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров объявил о запуске c 1 сентября публичного теста блокчейна-платформы TON.

О планах Telegram запустить блокчейн TON с криптовалютой Gram стало известно в конце 2017 года. Весной 2018 года под будущий токен было собрано 1,7 млрд долларов на закрытом ICO (первичное размещение монет криптовалюты). Летом того же года Дуров представил Telegram Passport - систему идентификации пользователей для безопасных денежных переводов и криптовалютных операций.

