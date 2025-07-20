СМИ: Как минимум пять человек погибли в результате пожара на пароме в Индонезии

Как сообщает AP со ссылкой на командующего ВМС Индонезии вице-адмирала Дениха Хендрату, к спасательной операции привлечены три военных корабля. На данный момент спасены 284 пассажира и члена экипажа.

В спасательной операции также приняли участие местные рыбаки, которые помогли спасти нескольких выживших, дрейфовавших в спасательных жилетах в открытом море в направлении близлежащих островов.

По последним данным, спасателями были извлечены тела пяти погибших, в числе которых была беременная женщина.

На данный момент информация о пострадавших не поступала, также пока не установлено точное количество людей, находившихся на борту судна.

Ранее пассажирский паром KM.BARCELONA V.A с 280 людьми на борту загорелся у берегов Индонезии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».