Спецслужбы предотвратили покушение на лидера Приднестровья Красносельского
Спецслужбы предотвратили покушение на лидера непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство госбезопасности ПМР.
По данным ведомства, покушение на Красносельского готовилось по указанию Службы безопасности Украины.
«Преступление ... готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской республики», — указали в министерстве.
Как сообщил прокурор ПМР Анатолий Гурецкий, злоумышленники собирались совершить теракт в центре Тирасполя.
Отмечается, что подозреваемых задержали, они дают признательные показания. Действия злоумышленников квалифицировали как подготовку к теракту.
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