В постпредстве России в ООН высмеяли главу миссии Украины за непристойный жест

Ранее в Совбезе ООН прошло запрошенное Киевом заседание по Украине, отмечает Ura.ru. После Кислица написал в Twitter, что выслушивать представителя России — «одна из самых ужасных его обязанностей», а новая серия ударов РФ по украинским объектам «не оставляет ему никаких дипломатических вариантов». Посол также опубликовал свою фотографию, на которой он одет в футболку с нецензурной бранью в адрес российского руководства и делает неприличный жест рукой, пишет RT.

Пожелавший остаться неназванным дипломат из другого постпредства при ООН заявил, что выходка Кислицы «за гранью всего». В свою очередь, постпред Белоруссии Валентин Рыбаков назвал действия украинского дипломата неприемлемыми.

«Какой он к черту дипломат? Главная задача дипломата - уметь разговаривать с противниками и даже врагами. И уметь вести себя цивилизованно в любой ситуации. Для разговоров с друзьями дипломаты не очень-то и нужны», — подчеркнул Рыбаков.

