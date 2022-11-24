В постпредстве России в ООН высмеяли главу миссии Украины за непристойный жест

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский высмеял главу украинской миссии Сергея Кислицу, который попытался оскорбить РФ неприличным жестом. Об этом сообщает РИА Новости.

Постпред России Небензя пришел на заседание Совбеза ООН во время выступления Зеленского

Ранее в Совбезе ООН прошло запрошенное Киевом заседание по Украине, отмечает Ura.ru. После Кислица написал в Twitter, что выслушивать представителя России — «одна из самых ужасных его обязанностей», а новая серия ударов РФ по украинским объектам «не оставляет ему никаких дипломатических вариантов». Посол также опубликовал свою фотографию, на которой он одет в футболку с нецензурной бранью в адрес российского руководства и делает неприличный жест рукой, пишет RT.

Пожелавший остаться неназванным дипломат из другого постпредства при ООН заявил, что выходка Кислицы «за гранью всего». В свою очередь, постпред Белоруссии Валентин Рыбаков назвал действия украинского дипломата неприемлемыми.

«Какой он к черту дипломат? Главная задача дипломата - уметь разговаривать с противниками и даже врагами. И уметь вести себя цивилизованно в любой ситуации. Для разговоров с друзьями дипломаты не очень-то и нужны», — подчеркнул Рыбаков.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:ДипломатыРоссияУкраинаООНСовбез ООН
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