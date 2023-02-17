В посольство РФ в Румынии отправили подозрительный конверт

Российское посольство в Бухаресте получило подозрительный конверт. Об этом сообщили разведка Румынии. По ее данным, сейчас спецслужбы проверяют его содержимое.

Пиротехнические группы службы информации страны после предварительной проверки забрали послание и отвезли на экспертизу, передает РИА Новости.

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Странный конверт изучат в лаборатории.

В начале февраля главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале сообщила о получении подозрительной посылки. Однако, она заявила, что сейчас находится под госохраной и её перемещениями и посылками занимаются «хорошие люди в погонах».


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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:ПосольствоРумыния
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