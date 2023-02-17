В посольство РФ в Румынии отправили подозрительный конверт

Российское посольство в Бухаресте получило подозрительный конверт. Об этом сообщили разведка Румынии. По ее данным, сейчас спецслужбы проверяют его содержимое.

Пиротехнические группы службы информации страны после предварительной проверки забрали послание и отвезли на экспертизу, передает РИА Новости.