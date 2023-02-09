Симоньян заявила, что получила подозрительную посылку

Комментируя публикацию Telegram-канала Baza об инциденте она отметила, что изначально ничего не знала об инциденте, так как с некоторых пор находится по госзащитой.

По её словам, её перемещениями и посылками на её имя занимаются «хорошие люди в погонах», которые «не обязаны ставить её в известность».

«Хорошие люди в погонах по им одним известным признакам посчитали, что посылка подозрительная. А по дороге некие другие, нехорошие люди в погонах, как они это обычно делают, слили оперативную сводку за денежку», - написала она.

Симонян также напомнила «нехорошим людям в погонах», что их действия подпадают под уголовную статью.

Ранее Национальная судебная коллегия Испании решила поместить под стражу отправителя писем со взрывчаткой в посольство Украины в Мадриде и другие учреждения королевства, сообщает RT.

