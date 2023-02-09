Симоньян заявила, что получила подозрительную посылку
Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале заявила, что действительно получила подозрительную посылку.
Комментируя публикацию Telegram-канала Baza об инциденте она отметила, что изначально ничего не знала об инциденте, так как с некоторых пор находится по госзащитой.
По её словам, её перемещениями и посылками на её имя занимаются «хорошие люди в погонах», которые «не обязаны ставить её в известность».
«Хорошие люди в погонах по им одним известным признакам посчитали, что посылка подозрительная. А по дороге некие другие, нехорошие люди в погонах, как они это обычно делают, слили оперативную сводку за денежку», - написала она.
Симонян также напомнила «нехорошим людям в погонах», что их действия подпадают под уголовную статью.
Ранее Национальная судебная коллегия Испании решила поместить под стражу отправителя писем со взрывчаткой в посольство Украины в Мадриде и другие учреждения королевства, сообщает RT.
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