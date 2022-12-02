В Испании отвергли причастность России к отправке взрывчатки
В Испании не увидели признаков того, что российские спецслужбы как-то связаны с отправкой посылок со взрывчаткой, сообщил телеканал Sexta.
Сообщается, что полиция продолжает изучать детали происшествий и устанавливает связь между всеми посылками.
Так, шесть подозрительных почтовых отправлений поступили за последние дни на адреса ряда структур в Испании.
Посылки со взрывчаткой были отправлены в посольство Украины в Мадриде, оружейную компанию Instalaza, министерство обороны королевства и на авиабазу Торрехон-де-Ардос.
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