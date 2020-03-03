У двух россиян в Эмиратах выявили коронавирус
У двух россиян, находящихся в Объединенных Арабских Эмиратах, выявлен коронавирус нового типа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения ОАЭ.
В министерстве пояснили, что заразившиеся россияне имели контакты с велогонщиками из Италии, у которых также на настоящий момент диагностирован коронавирус COVID-19.
В настоящий момент в ОАЭ было обнаружено 6 случаев заражения коронавирусом нового типа. Кроме наших соотечественников, в их числе два гражданина Италии, один житель Германии и Колумбии. Ранее в стране были отменены заключительные этапы крупной велогонки из-за выявления вируса у двух спортсменов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- У двух россиян в Эмиратах выявили коронавирус
- Порошенко прокомментировал поведение своего сына на концерте русского рэпера
- AliExpress предупредила о задержках посылок из-за коронавируса
- При взрыве газа в доме в Самаре пострадали семь человек
- Британский премьер собирается уйти в декрет