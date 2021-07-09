В посольстве Египта рассказали о получении визы для туристов из России
Российским туристам предложили простой и удобный вариант получения виз в посольстве Египта. Представитель дипмиссии Ахмад Абд-Элмуиз сообщил, что документы можно оформить по прилету в страну прямо в аэропорту.
Он рассказал, что визы выдаются в посольстве и консульстве, но из-за пандемии коронавируса для приема нужна предварительная запись. Помимо этого, привившимся от COVID-19 гражданам не нужны справки с отрицательным ПЦР-тестом. Достаточно показать на таможне сертификат о вакцинации.
Ранее Владимир Путин разрешил чартерные полеты на курорты Египта.
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