Путин разрешил чартерные полеты на курорты Египта

Президент России Владимир Путин отменил указ о запрете полетов на курорты Египта. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также утратила силу рекомендация из президентского указа, согласно которой туроператорам и турагентам было необходимо воздерживаться «от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории РФ на территорию Арабской Республики Египет, за исключением г. Каира».

В апреле текущего года Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о возобновлении авиасообщения между двумя странами в полном объеме. Главы государств также приняли решение возобновить рейсы на курорты, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Напомним, полеты из России в Египет были приостановлены осенью 2015 года после катастрофы лайнера Airbus A321-231 авиакомпании «Когалымавиа» над Синайским полуостровом. На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, все они погибли. По данным ФСБ РФ, в хвостовой части самолета взорвалось самодельное взрывное устройство. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство».

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ФОТО: сайт Кремля
ТЕГИ:УказыЕгипетВладимир Путин
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